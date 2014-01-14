Participe de nossa página de fãs
AutoNK - indicador para MetaTrader 5
Após o lançamento, um canal com três linhas aparecerá. Ele difere do canal padrão - tem a linha do meio.
A linha preta do canal pode ser sintonizado, a linha vermelha e a linha cinza serão recalculadas automaticamente. A largura do canal pode ser ajustado através da linha oposta do canal, a linha do meio vai ser recalculada. Se você precisa criar um novo canal, você tem que lançar o indicador com outro nome (ver entradas).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/879
