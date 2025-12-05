Kod TabanıBölümler
Uzman Danışmanlar

Özel Grafik için Kütüphane kullanımını gösterecek uzman - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Konstantin Gruzdev | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Zip indir
Uzman Danışman, LibCustomChart.ex5 kütüphanesinin kullanımını gösterir. Uzman Danışman grafik penceresine eklendiğinde, iCustomChart özel grafiğinin varlığı kontrol edilir. Özel grafik yüklüyse, kütüphane işlevleri bu grafiğin verilerini kullanır, değilse standart grafiğin verileri kullanılır. Böylece Uzman Danışman, değişiklik yapmadan hem özel grafikler hem de standart grafikler üzerinde çalışabilir.

Talimatlar:

  1. Library for Custom Chart.ex5 kütüphane dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Libraries klasörüne yerleştirin
  2. LibCustomChart.mqh kütüphane fonksiyonlarının açıklamasını içeren dosyayı indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Include klasörüne yerleştirin.
  3. Example1_LibCustomChart.mq5 Uzman Danışman dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Experts klasörüne yerleştirin.
  4. Example1_LibCustomChart.mq5 dosyasını MetaEditor'a yükleyin ve derleyin (F7 düğmesi)
  5. Uzman Danışman Example1_LibCustomChart.ex5 hem normal bir grafikte hem de iCustomChart kullanılarak oluşturulan özel bir grafikte çalıştırılabilir.
  6. Uzman Danışmanı özel bir grafiğe yüklemek için şunları yapmanız gerekir:
    • iCustomChart'ın demo veya çalışan sürümünü indirin ve herhangi bir grafik penceresine ekleyin;
    • ardından Example1_LibCustomChart'ı aynı pencereye ekleyin, bu pencere iCustomChart'ın varlığını otomatik olarak tanıyacak ve hesaplamalar için ondan veri alacaktır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/870

Çoklu para birimi Uzman Danışmanı geliştirme - bir dizi makaleden kaynak kodlar Çoklu para birimi Uzman Danışmanı geliştirme - bir dizi makaleden kaynak kodlar

Çeşitli ticaret stratejilerinin birçok örneğini birleştiren çok para birimli Uzman Danışmanlar oluşturmak için kütüphanenin geliştirilmesi sırasında yazılan kaynak kodları.

AIS Extremum AIS Extremum

Gösterge, fiyatın maksimum veya minimuma ulaşma olasılığını tahmin etmenize olanak tanır.

Pürüzsüz Çizgiler Pürüzsüz Çizgiler

Gösterge, göstergelerin kendi geçmiş dosyaları temelinde oluşturulan iCustomChart özel grafiklerine otomatik olarak bağlanması için ücretsiz Library for Custom Chart kütüphanesinin kullanımını göstermektedir.

AutoNK AutoNK

Eğimli bir kanal oluşturan ve otomatik ayarlama ile daha fazla ayarlamaya izin veren gösterge.