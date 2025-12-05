Fan sayfamıza katılın
Özel Grafik için Kütüphane kullanımını gösterecek uzman - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Uzman Danışman, LibCustomChart.ex5 kütüphanesinin kullanımını gösterir. Uzman Danışman grafik penceresine eklendiğinde, iCustomChart özel grafiğinin varlığı kontrol edilir. Özel grafik yüklüyse, kütüphane işlevleri bu grafiğin verilerini kullanır, değilse standart grafiğin verileri kullanılır. Böylece Uzman Danışman, değişiklik yapmadan hem özel grafikler hem de standart grafikler üzerinde çalışabilir.
Talimatlar:
- Library for Custom Chart.ex5 kütüphane dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Libraries klasörüne yerleştirin
- LibCustomChart.mqh kütüphane fonksiyonlarının açıklamasını içeren dosyayı indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Include klasörüne yerleştirin.
- Example1_LibCustomChart.mq5 Uzman Danışman dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Experts klasörüne yerleştirin.
- Example1_LibCustomChart.mq5 dosyasını MetaEditor'a yükleyin ve derleyin (F7 düğmesi)
- Uzman Danışman Example1_LibCustomChart.ex5 hem normal bir grafikte hem de iCustomChart kullanılarak oluşturulan özel bir grafikte çalıştırılabilir.
- Uzman Danışmanı özel bir grafiğe yüklemek için şunları yapmanız gerekir:
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/870
