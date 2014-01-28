请观看如何免费下载自动交易
启动之后, 出现带有三条线的通道。它不同于标准通道 - 它有一根中间线。
通道的黑色线可以调整, 红色与灰色线可自动重计算。通道宽度可以使用该信道的相对线来调整, 中线将被重新计算。如果您需要创建一个新的通道, 您必须以其它名字启动指标 (参阅输入)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/879
