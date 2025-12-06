Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Pivot Point - MetaTrader 5 için gösterge

niuniu | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
11
Derecelendirme:
(60)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Klasik Pivot Noktası göstergesi, tüm veri noktaları için pivot noktasını ve üç direnç ve destek seviyesini boyar.

Hesaplama dönemi: Gün, Hafta, Ay.

Pivot noktası

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/794

JPTrend indicator JPTrend indicator

Gösterge, direnç ve destek çizgilerini hesaplar ve fiyatlara ulaşıldığında uyarılar gösterir.

DeltaFusionLite DeltaFusionLite

DeltaFusion Lite is the simplified version of the DeltaFusionPro indicator for MT4. It calculates and displays Cumulative Delta and Net Delta, giving traders a clear view of buying and selling pressure within each candle. By analyzing the distribution of volume between bid and ask, it helps identify market sentiment shifts, potential reversals, and various types of divergences between price and volume.

Haberler VLine Haberler VLine

Kod, haber bülteni noktalarında grafik üzerinde dikey çizgiler görüntüler.

Simple Bar Timer Simple Bar Timer

Bir sonraki çubuk gelene kadar kalan süreyi görüntülemek için bir komut dosyasıdır.