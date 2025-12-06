Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Pivot Point - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 11
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Klasik Pivot Noktası göstergesi, tüm veri noktaları için pivot noktasını ve üç direnç ve destek seviyesini boyar.
Hesaplama dönemi: Gün, Hafta, Ay.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/794
Gösterge, direnç ve destek çizgilerini hesaplar ve fiyatlara ulaşıldığında uyarılar gösterir.DeltaFusionLite
DeltaFusion Lite is the simplified version of the DeltaFusionPro indicator for MT4. It calculates and displays Cumulative Delta and Net Delta, giving traders a clear view of buying and selling pressure within each candle. By analyzing the distribution of volume between bid and ask, it helps identify market sentiment shifts, potential reversals, and various types of divergences between price and volume.
Kod, haber bülteni noktalarında grafik üzerinde dikey çizgiler görüntüler.Simple Bar Timer
Bir sonraki çubuk gelene kadar kalan süreyi görüntülemek için bir komut dosyasıdır.