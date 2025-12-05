Fan sayfamıza katılın
Pürüzsüz Çizgiler - MetaTrader 5 için gösterge
Gösterge, göstergelerin kendi geçmiş dosyaları temelinde oluşturulan iCustomChart özel grafiklerine otomatik olarak bağlanması için ücretsiz Library for Custom Chart kütüphanesinin kullanımını gösterir.
Grafik penceresine bir gösterge eklerken, iCustomChart özel grafiğinin varlığı kontrol edilir. Özel grafik yüklüyse, kütüphane fonksiyonları bu grafiğin verilerini kullanır, değilse standart grafiğin verileri kullanılır. Böylece, gösterge hem özel grafiklerde hem de standart grafiklerde değişiklik yapmadan çalışabilir.
Talimatlar
- Library for Custom Chart kütüphane dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Libraries klasörüne yerleştirin.
- LibCustomChart.mqh kütüphane fonksiyonu açıklama dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Include klasörüne yerleştirin.
- Nikolay Kositsyn'in SmoothAlgorithms.mqh ortalama sınıflarının açıklamasını içeren dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Include klasörüne yerleştirin.
- iSmoothLines.mq5 dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators klasörüne yerleştirin.
- iSmoothLines.mq5 dosyasını MetaEditor'a yükleyin ve derleyin (F7 düğmesi).
- iSmoothLines.ex5 göstergesi hem normal bir grafikte hem de iCustomChart kullanılarak oluşturulan özel bir grafikte çalıştırılabilir
- Göstergeyi özel bir grafiğe yüklemek için yapmanız gerekenler
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/869
