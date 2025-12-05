Gösterge, göstergelerin kendi geçmiş dosyaları temelinde oluşturulan iCustomChart özel grafiklerine otomatik olarak bağlanması için ücretsiz Library for Custom Chart kütüphanesinin kullanımını gösterir.

Grafik penceresine bir gösterge eklerken, iCustomChart özel grafiğinin varlığı kontrol edilir. Özel grafik yüklüyse, kütüphane fonksiyonları bu grafiğin verilerini kullanır, değilse standart grafiğin verileri kullanılır. Böylece, gösterge hem özel grafiklerde hem de standart grafiklerde değişiklik yapmadan çalışabilir.

Talimatlar

Library for Custom Chart kütüphane dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Libraries klasörüne yerleştirin. LibCustomChart.mqh kütüphane fonksiyonu açıklama dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Include klasörüne yerleştirin. Nikolay Kositsyn'in SmoothAlgorithms.mqh ortalama sınıflarının açıklamasını içeren dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Include klasörüne yerleştirin. iSmoothLines.mq5 dosyasını indirin ve <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators klasörüne yerleştirin. iSmoothLines.mq5 dosyasını MetaEditor'a yükleyin ve derleyin (F7 düğmesi). iSmoothLines.ex5 göstergesi hem normal bir grafikte hem de iCustomChart kullanılarak oluşturulan özel bir grafikte çalıştırılabilir Göstergeyi özel bir grafiğe yüklemek için yapmanız gerekenler

iCustomChart'ın demo veya çalışan sürümünü indirin ve herhangi bir grafik penceresine ekleyin;

ardından iSmoothLines'ı aynı pencereye ekleyin, bu pencere iCustomChart'ın varlığını otomatik olarak tanıyacak ve hesaplamalar için verileri ondan alacaktır.