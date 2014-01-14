Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Después de lanzarlo aparecerá un canal con tres líneas. Se diferencia de un canal estándar por su línea media.
La línea negra del canal se puede ajustar, las líneas roja y gris se recalculan automáticamente. La anchura del canal se puede ajustar usando la línea opuesta del canal, se volverá a calcular la línea media. Si usted necesita crear un nuevo canal, debe lanzar el indicador con otro nombre (ver parámetros).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/879
El indicador calcula las líneas de resistencia y de soporte y muestra alertas cuando el precio las alcanza.Puntos Pivote
Indicador clásico de puntos pivote, dibuja los pivotes y tres líneas de soporte y resistencia para todos los puntos de datos.
El indicador muestra el uso de la biblioteca libre Library for Custom Chart para la conexión automática de los indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.Asesor Experto que muestra la aplicación de LibCustomChart
El Asesor Experto muestra el uso de la biblioteca libre LibCustomChart para la conexión automática de Asesores Expertos e indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.