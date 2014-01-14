CodeBaseSecciones
Indicadores

AutoNK - indicador para MetaTrader 5

Olegs Kucerenko
Publicado:
Actualizado:
autonk_v2.mq5
Después de lanzarlo aparecerá un canal con tres líneas. Se diferencia de un canal estándar por su línea media.

La línea negra del canal se puede ajustar, las líneas roja y gris se recalculan automáticamente. La anchura del canal se puede ajustar usando la línea opuesta del canal, se volverá a calcular la línea media. Si usted necesita crear un nuevo canal, debe lanzar el indicador con otro nombre (ver parámetros).

Indicador AutoNK

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/879

