Después de lanzarlo aparecerá un canal con tres líneas. Se diferencia de un canal estándar por su línea media.

La línea negra del canal se puede ajustar, las líneas roja y gris se recalculan automáticamente. La anchura del canal se puede ajustar usando la línea opuesta del canal, se volverá a calcular la línea media. Si usted necesita crear un nuevo canal, debe lanzar el indicador con otro nombre (ver parámetros).

