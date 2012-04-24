CodeBaseРазделы
AutoNK - индикатор для MetaTrader 5

После установки индикатора на график появляется канал с тремя линиями. От стандартного канала в терминале индикатор отличается наличием средней линии.

Далее можно перемещать черную линию на свое место, противоположная красная подстроится параллельно. Автоматически перестроится и средняя серая линия канала.

Противоположной линией подстроим ширину канала, произойдет пересчет средней линии. Если требуется построить еще один наклонный канал, то нужно запустить копию индикатора, указав другое имя во входных параметрах.

Индикатор AutoNK

Видео:

