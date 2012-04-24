Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AutoNK - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4988
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
После установки индикатора на график появляется канал с тремя линиями. От стандартного канала в терминале индикатор отличается наличием средней линии.
Далее можно перемещать черную линию на свое место, противоположная красная подстроится параллельно. Автоматически перестроится и средняя серая линия канала.
Противоположной линией подстроим ширину канала, произойдет пересчет средней линии. Если требуется построить еще один наклонный канал, то нужно запустить копию индикатора, указав другое имя во входных параметрах.
Видео:
Индикатор демонстрирует применение бесплатной библиотеки Library for Custom Chart для автоматического подключения индикаторов к пользовательским графикам iCustomChart, созданным на основе собственных файлов истории.Эксперт для демонстрации использования Library for Custom Chart
Эксперт демонстрирует применение бесплатной библиотеки Library for Custom Chart для автоматического подключения экспертов и индикаторов к пользовательским графикам iCustomChart, созданным на основе собственных файлов истории.
Индикатор вычисляет уровни поддержки и сопротивления. При приближении цены к данным уровням индикатор выдает сообщения.Pivot Point
Классический индикатор Pivot Point выводит опорные точки (pivot points) и 3 уровня поддержки и сопротивления для всех опорных точек.