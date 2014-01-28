请观看如何免费下载自动交易
此 CEnvelopesOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 包络线。
用法:
该 Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod 是指标周期;
- ENUM_MA_METHOD aMethod是 MA 计算方法;
- double aDeviation 是带宽。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- double & aData[] 指标计算的数据缓存区;
- double & aMA[] МА 计算值的数据缓存区;
- double & aUpper[] 上边线计算值的数据缓存区;
- double & aLower[] 下边线计算值的数据缓存区。
附加方法:
- int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;
- string Name() 返回指标名称字符串;
此 Test_EnvelopesOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CEnvelopesOnArray 类的演示。该 IncEnvelopesOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。
包络线 技术指标由两条 均线 形成, 一条向上位移, 另一条向下位移。带边距位移的最佳相对数值的选择, 由市场波动确定: 往后越高, 位移越强。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/822
