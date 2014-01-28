此 CEnvelopesOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 包络线。

用法:



该 Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:

int aPeriod 是指标周期;

是指标周期; ENUM_MA_METHOD aMethod 是 MA 计算方法;

是 MA 计算方法; double aDeviation 是带宽。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

const int aRatesTotal 是 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; double & aData[] 指标计算的数据缓存区;

指标计算的数据缓存区; double & aMA[] МА 计算值的数据缓存区;

МА 计算值的数据缓存区; double & aUpper[] 上边线计算值的数据缓存区;

上边线计算值的数据缓存区; double & aLower[] 下边线计算值的数据缓存区。

附加方法:

int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;

返回指标计算的最小柱线数量; string Name() 返回指标名称字符串;

此 Test_EnvelopesOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CEnvelopesOnArray 类的演示。该 IncEnvelopesOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。

包络线 技术指标由两条 均线 形成, 一条向上位移, 另一条向下位移。带边距位移的最佳相对数值的选择, 由市场波动确定: 往后越高, 位移越强。



