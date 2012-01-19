Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IncEnvelopesOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2114
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Класс CEnvelopesOnArray предназначен для расчета значений индикатора Envelopes по индикаторному буферу.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aPeriod - период индикатора;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - метод расчета МА;
- double aDeviation - ширина полос.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double & aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
- double & aMA[] - рассчитанное значение МА;
- double & aUpper[] - рассчитанное значение верхней линии;
- double & aLower[] - рассчитанное значение нижней линии.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
Файл Test_EnvelopesOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CEnvelopesOnArray. Файл IncEnvelopesOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.
Технический Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение.
Класс CBandsOnArray предназначен для расчета полос Боллинджера (Bollinger Bands ®, BB) по индикаторному буферу.File Mapping без DLL
Класс MQL5, который работает напрямую с маппингом, без использования самописной DLL.
Канал Боллинджера, выполненный в виде цветного фона.OpenCL Test
Небольшой рабочий пример расчета фрактала Мандельброта в OpenCL, который кардинально ускоряет расчеты по сравнению с софтверной реализацией примерно в 100 раз.