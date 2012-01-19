CodeBaseРазделы
Библиотеки

IncEnvelopesOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incenvelopesonarray.mqh (2.79 KB) просмотр
incmaonarray.mqh (5.28 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_envelopesonarray.mq5 (3.12 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс CEnvelopesOnArray предназначен для расчета значений индикатора Envelopes по индикаторному буферу.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

  • int aPeriod - период индикатора;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - метод расчета МА;
  • double aDeviation - ширина полос.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal  - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double & aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
  • double & aMA[] - рассчитанное значение МА;
  • double & aUpper[] - рассчитанное значение верхней линии;
  • double & aLower[] - рассчитанное значение нижней линии.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Файл Test_EnvelopesOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CEnvelopesOnArray. Файл IncEnvelopesOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение.

IncEnvelopesOnArray

