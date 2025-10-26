Kod TabanıBölümler
Göstergeler

Başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar üzerinde ZigZag - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
ZigZag, VininI_FractalsTrend göstergesinden gelen verilere dayanarak başka, daha büyük bir zaman dilimindeki fraktallar tarafından oluşturulmuştur. Açık nedenlerden dolayı, bu göstergenin bir zaman dilimi seçme olasılığı dışında hiçbir giriş parametresi yoktur.

Göstergenin çalışması için, derlenmiş VininI_FractalsTrend gösterge dosyası istemci terminalinin terminal_data_terminal klasöründe bulunmalıdır.

İndikatör VininI_FractalsTrend_MTF

