Librerías

IncEnvelopesOnArray - librería para MetaTrader 5

La clase CEnvelopesOnArray está pensada para el cálculo de valores envolventes en un buffer de indicador.

Uso:

El método Init() es llamado en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

  • const int aRatesTotal es la variable rates_total de la función OnCalculate();
  • const int aPrevCalc es la variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate ();
  • double & aData[] es el buffer con los datos para el cálculo del indicador;
  • double & aMA[] es el valor calculado de la Media Móvil;
  • double & aUpper[] es el valor calculado de la línea superior;
  • double & aLower[] es el valor calculado de la línea inferior.

Métodos adicionales:

  • int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo del indicador;
  • string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador;

Test_EnvelopesOnArray.mq5 es un indicador que muestra cómo utilizar la clase CEnvelopesOnArray. El fichero IncEnvelopesOnArray debe guardarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos de terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse). La clase CMAOnArray del fichero IncMAOnArray es necesaria para el correcto funcionamiento de esta clase.

El indicador técnico Envolventes se forma con dos Medias Móviles, una de las cuales queda desplazada hacia arriba y la otra queda desplazada hacia abajo. La selección del desplazamiento óptimo relativo de las bandas, se determina mediante la volatilidad del mercado: cuanto mayor sea esta última, mayor será el desplazamiento.

IncEnvelopesOnArray

