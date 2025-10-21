Kod TabanıBölümler
cebe
Kütüphaneler

IncVHFOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane

Yayınlandı:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incvhfonarray.mqh (2.7 KB) görüntüle
\MQL5\Indicators\
test_vhfonarray.mq5 (2.48 KB) görüntüle
CVHFOnArray sınıfı,Dikey Yatay Filtre (VHF) gösterge değerlerinin gösterge tamponları tarafından hesaplanması için tasarlanmıştır.

Uygulama:

Göstergenin OnInit() fonksiyonunda Init() metodu parametre ile çağrılır:

  • int VHFPeriod - göstergenin periyodu.

Göstergenin OnCalculate () fonksiyonunda, Solve() metodu şu parametrelerle çağrılır:

  • const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden alınan rates_total değişkeni;
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;
  • double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;
  • double aDataLow[] - göstergeyi hesaplamak için Düşük veriler içeren tampon;
  • double aDataClose[] - gösterge hesaplaması için Kapanış verilerini içeren tampon;
  • double aVHF[] - göstergenin hesaplanan değeri.

Ek yöntemler:

  • int BarsRequired() - gösterge hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür;
  • string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür;

Test_VHFOnArray.mq5 dosyası, CVHFOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncVHFOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır).

İlk olarak 1991 yılında A. White tarafından tanımlanan Dikey YatayFiltre (VHF), piyasanın hangi aşamada olduğunu gösterir: yönlendirilmiş hareket veya durgunluk aşamasında.

CVHFOnArray sınıfını kullanma örneği

