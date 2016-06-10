コードベースセクション
ライブラリ

IncEnvelopesOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev
\MQL5\Include\IncOnArray\
incenvelopesonarray.mqh (2.8 KB) ビュー
incmaonarray.mqh (5.28 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_envelopesonarray.mq5 (3.12 KB) ビュー
CEnvelopesOnArrayクラスは指標バッファでのEnvelopesの算出のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

  • int aPeriod- 指標期間
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - MA計算法
  • double aDeviation - バンドの幅

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double & aData[]- 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double & aMA[]  - 計算されたМАのバッファ
  • double & aUpper[] - 指標の上部ラインの算出値
  • double & aLower[] - 指標の下部ラインの算出値

追加的なメソッドは下記の通りです。

  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します。
  • string Name() - 指標名の文字列を返します。

Test_EnvelopesOnArray.mq5はCEnvelopesOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncEnvelopesOnArrayファイルは端末データフォルダのMQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。 IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。

エンベロープテクニカル指標は2つの移動平均で形成されます。そのうち一方は上方にシフトされ、もう一方が下方にシフトされます。バンドマージンシフトの最適な相対数の選択は、市場のボラティリティによって決定されます。ボラティリティが高いほどシフトも強いです。

IncEnvelopesOnArray

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/822

