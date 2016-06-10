IncEnvelopesOnArray

CEnvelopesOnArrayクラスは指標バッファでのEnvelopesの算出のために設計されています。

使用法：



Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間

- 指標期間 ENUM_MA_METHOD aMethod - MA計算法

- MA計算法 double aDeviation - バンドの幅

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double & aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ

- 指標計算に使われるデータのバッファ double & aMA[] - 計算されたМАのバッファ

- 計算されたМАのバッファ double & aUpper[] - 指標の上部ラインの算出値

- 指標の上部ラインの算出値 double & aLower[] - 指標の下部ラインの算出値

追加的なメソッドは下記の通りです。

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します。

- 計算に必要なバーの最小数を返します。 string Name() - 指標名の文字列を返します。

Test_EnvelopesOnArray.mq5はCEnvelopesOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncEnvelopesOnArrayファイルは端末データフォルダのMQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。 IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。

エンベロープテクニカル指標は2つの移動平均で形成されます。そのうち一方は上方にシフトされ、もう一方が下方にシフトされます。バンドマージンシフトの最適な相対数の選択は、市場のボラティリティによって決定されます。ボラティリティが高いほどシフトも強いです。



