IncEnvelopesOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
CEnvelopesOnArrayクラスは指標バッファでのEnvelopesの算出のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int aPeriod- 指標期間
- ENUM_MA_METHOD aMethod - MA計算法
- double aDeviation - バンドの幅
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double & aData[]- 指標計算に使われるデータのバッファ
- double & aMA[] - 計算されたМАのバッファ
- double & aUpper[] - 指標の上部ラインの算出値
- double & aLower[] - 指標の下部ラインの算出値
追加的なメソッドは下記の通りです。
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します。
- string Name() - 指標名の文字列を返します。
Test_EnvelopesOnArray.mq5はCEnvelopesOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncEnvelopesOnArrayファイルは端末データフォルダのMQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。 IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。
エンベロープテクニカル指標は2つの移動平均で形成されます。そのうち一方は上方にシフトされ、もう一方が下方にシフトされます。バンドマージンシフトの最適な相対数の選択は、市場のボラティリティによって決定されます。ボラティリティが高いほどシフトも強いです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/822
