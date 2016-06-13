und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
IncEnvelopesOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
Die CEnvelopesOnArray Klasse dient zur Berechnung von Envelopes für einen Indikatorbuffer.
Verwendung:
Die Init() Methode wird mit folgenden Parametern in der OnInit() Funktion aufgerufen:
- int aPeriod ist Indikator Periode;
- ENUM_MA_METHOD aMethodis a Methode der MA Berechnung;
- double aDeviation Weite der Bänder.
Die Solve() Methode wird mit folgenden Parametern in der OnCalculate() Funktion aufgerufen:
- const int aRatesTotal ist die rates_total Variable von der OnCalculate() Funktion;
- const int aPrevCalc ist die prev_calculated Variable von den OnCalculate() Funktion Parametern;
- double & aData[] ist der Buffer mit den Daten für die Indikatorberechnung;
- double & aMA[] ist ein berechneter Wert des МА;
- double & aUpper[] ist ein berechneter Wert der oberen Linie;
- double & aLower[] ist ein berechneter Wert der unteren Linie.
Zusätzliche Methoden:
- int BarsRequired() gibt die minimal Anzahl von Balken zurück die für die Berechnung des Indikators notwendig sind;
- string Name() gibt einen String mit dem Indikatornamen zurück;
Test_EnvelopesOnArray.mq5 ist ein Indikator der die Verwendung der CEnvelopesOnArray Klasse demonstriert. Die IncEnvelopesOnArray Datei muss sich im Ordner MQL5\Include\IncOnArray des Terminal Data Ordners befinden (der IncOnArray Ordner muss erstellt werden). Die CMAOnArray Klasse für die IncMAOnArray Datei wird für diese Klasse benötigt.
Der Envelopes technical Indikator wird mit zwei gleitenden Durchschnitten gebildet, wovon einer nach oben und der andere nach unten verschoben wird. Die Wahl der optimalen relativen Größe der Bandverschiebung wird durch die Marktvolatilität bestimmt: je größer letztere ist, desto stärker ist die Verschiebung.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/822
