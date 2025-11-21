Kod TabanıBölümler
Göstergeler

StoDiv - MetaTrader 5 için gösterge

RickD | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
11
Derecelendirme:
(19)
Yayınlandı:
Gerçek Yazar:

RickD

Stokastik osilatör ve fraktallar kullanan tipik bir semafor sinyal göstergesi. Gösterge oldukça fazla yanlış sinyal üretir, bu nedenle istikrarlı sonuçlar için giriş sinyalleri bazı trend göstergeleri ile filtrelenmelidir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 12 . 03.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 StoDiv göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/786

