Stokastik osilatör ve fraktallar kullanan tipik bir semafor sinyal göstergesi. Gösterge oldukça fazla yanlış sinyal üretir, bu nedenle istikrarlı sonuçlar için giriş sinyalleri bazı trend göstergeleri ile filtrelenmelidir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 12 . 03.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.



Şekil 1 StoDiv göstergesi