cebe
Göstergeler

BuySell - MetaTrader 5 için gösterge

Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
11
Derecelendirme:
(22)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

bobik

Bu gösterge mevcut trendin son "savunma hattını" gösterir.

Trend değişikliği renkli karelerle, trend yönü ise renkli noktalarla gösterilir. Trend yönü hareketli ortalama dinamikleri ile belirlenir, destek/direnç seviyeleri oynaklığa bağlıdır ve Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi kullanılarak hesaplanır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 23.02.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

BuySell göstergesi

BuySell göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/785

