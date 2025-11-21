Fan sayfamıza katılın
BuySell - MetaTrader 5 için gösterge
Nikolay Kositsin
- 11
-
Gerçek yazar:
bobik
bobik
Bu gösterge mevcut trendin son "savunma hattını" gösterir.
Trend değişikliği renkli karelerle, trend yönü ise renkli noktalarla gösterilir. Trend yönü hareketli ortalama dinamikleri ile belirlenir, destek/direnç seviyeleri oynaklığa bağlıdır ve Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi kullanılarak hesaplanır.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 23.02.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
BuySell göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/785
