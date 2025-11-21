Gerçek yazar:

bobik

Bu gösterge mevcut trendin son "savunma hattını" gösterir.

Trend değişikliği renkli karelerle, trend yönü ise renkli noktalarla gösterilir. Trend yönü hareketli ortalama dinamikleri ile belirlenir, destek/direnç seviyeleri oynaklığa bağlıdır ve Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi kullanılarak hesaplanır.



Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 23.02.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

BuySell göstergesi