Autor Real:

RickD

Descripcion:

Este típico indicador de señal se basa en el oscilador Estocástico y en indicadores técnicos Fractales . El indicador genera muchas señales falsas, es necesario filtrarlas con un indicador de tendencia.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.03.2008.



Indicador StoDiv