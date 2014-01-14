CodeBaseSecciones
StoDiv - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1140
(20)
Publicado:
Actualizado:
Autor Real:

RickD

Descripcion:

Este típico indicador de señal se basa en el oscilador Estocástico y en indicadores técnicos Fractales . El indicador genera muchas señales falsas, es necesario filtrarlas con un indicador de tendencia.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.03.2008.

Indicador StoDiv

Indicador StoDiv

