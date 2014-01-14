Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
StoDiv - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1140
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor Real:
RickD
Descripcion:
Este típico indicador de señal se basa en el oscilador Estocástico y en indicadores técnicos Fractales . El indicador genera muchas señales falsas, es necesario filtrarlas con un indicador de tendencia.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.03.2008.
Indicador StoDiv
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/786
Este indicador muestra los niveles de "máximo soporte y resistencia" de la tendencia actual. Los cambios de tendencia se muestra con rectángulos de color, La dirección de la tendencia está indicada con puntos de colores.DailyRange
El indicador calcula pronósticos de precios de rango de precios diarios. Muestra la resistencia y los niveles de apoyo del día actual utilizando los precios del día anterior.
El típico oscilador no normalizado, visualizado en un histograma de colores.KalmanFilter
El indicador visualiza una línea adaptativa rápida que permite evaluar una línea de tendencia.