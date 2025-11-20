Fan sayfamıza katılın
DailyRange - MetaTrader 5 için gösterge
Nikolay Kositsin
- 13
-
Gerçek yazar:
mishanya
Günlük fiyat aralıklarının tahmin edilmesi. Bu gösterge, bir önceki günün fiyat seviyelerine dayanarak tahmin edilen mevcut günün direnç ve destek seviyelerini gösterir. Seviyeleri hesaplamak için formüller Thomas Demark'ın "Teknik analiz - yeni bir bilim" kitabında bulunabilir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 15.02.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
Şekil 1 DailyRange göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/783
