Gerçek yazar:

mishanya

Günlük fiyat aralıklarının tahmin edilmesi. Bu gösterge, bir önceki günün fiyat seviyelerine dayanarak tahmin edilen mevcut günün direnç ve destek seviyelerini gösterir. Seviyeleri hesaplamak için formüller Thomas Demark'ın "Teknik analiz - yeni bir bilim" kitabında bulunabilir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 15.02.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 DailyRange göstergesi