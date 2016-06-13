Wirklicher Autor:



RickD

Dieser typische Signalindikator basiert auf dem technischen Stochastic-Oszillator und Fraktalen. Der Indikator generiert viele Fehlsignale, es ist notwendig diese mit einem Trendindikator zu filtern.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 15.03.2008 veröffentlicht.



Stodiv Indikator.