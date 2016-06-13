und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StoDiv - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 964
Wirklicher Autor:
RickD
Dieser typische Signalindikator basiert auf dem technischen Stochastic-Oszillator und Fraktalen. Der Indikator generiert viele Fehlsignale, es ist notwendig diese mit einem Trendindikator zu filtern.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 15.03.2008 veröffentlicht.
Stodiv Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/786
Dieser Indikator zeigt die "ultimativen Unterstützungs-/Widerstands-" Levels des aktuellen Trends. Trendänderungen werden mit farbigen Rechtecken angezeigt, die Trendrichtung wird durch farbige Punkte angezeigt.CMO
In dieser Version des Chande Momentum Oszillators wird der geglättete Preis für die Berechnungen verwendet.
Dieser Tredndindikator basiert auf dem SpearmanRankCorrelation Indikator und der Analyse seiner Signallinien.UltraFatl
Dieser Indikator basiert auf dem Fatl Indikator und analysiert seine Signallinien.