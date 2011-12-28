Реальный автор:

RickD

Типичный семафорный сигнальный индикатор с использованием стохастического осциллятора и фракталов. Индикатор генерирует достаточно много ложных сигналов, так что для стабильных результатов его сигналы входа следует фильтровать с помощью какого-нибудь индикатора тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.03.2008.



Рис.1 индикатор StoDiv