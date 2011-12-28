CodeBaseРазделы
Индикаторы

StoDiv - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3276
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

RickD

Типичный семафорный сигнальный индикатор с использованием стохастического осциллятора и фракталов. Индикатор генерирует достаточно много ложных сигналов, так что для стабильных результатов его сигналы входа следует фильтровать с помощью какого-нибудь индикатора тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.03.2008.

Рис.1 индикатор StoDiv

