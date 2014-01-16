请观看如何免费下载自动交易
StoDiv - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1602
等级:
-
已发布:
已更新:
实际作者:
RickD
这是经典信号指标，基于 随机振荡器 和 分形 技术指标。本指标生成很多假信号, 它有必要使用其它趋势指标进行过滤。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 15.03.2008。
StoDiv 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/786
