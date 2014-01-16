代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

StoDiv - MetaTrader 5脚本

RickD | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1602
等级:
(20)
已发布:
已更新:
stodiv.mq5 (7.71 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

RickD

这是经典信号指标，基于 随机振荡器分形 技术指标。本指标生成很多假信号, 它有必要使用其它趋势指标进行过滤。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 15.03.2008。

StoDiv 指标

StoDiv 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/786

BuySell BuySell

本指标显示当前趋势的 "终极支撑 / 阻力" 级别。趋势改变显示为不同颜色的长方形, 趋势方向显示为不同的点。

CMO CMO

在此版本的通道动量振荡器里，平滑价格用于计算。

DSS Bressert DSS Bressert

双重平滑随机指标由 William Blau 和 Walter Bressert 提出。计算 DSS 数值与随机指标类似, 不同之处在于使用双重指数平滑。

MPC MPC

此 MPC 指标使用指定周期的极值绘制一条简单通道。它可用于附加交易系统的可视控制 (通道突破), 基于 HighestLowestRange (HLR) 指标。