ポケットに対して
インディケータ

StoDiv - MetaTrader 5のためのインディケータ

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1019
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
stodiv.mq5 (7.71 KB)
実際の著者：

RickD

この典型的なシグナル指標はストキャスティクスフラクタルテクニカル指標に基づいています。この指標は多くの偽シグナルを生成するので、トレンド指標でのフィルタリングが必要です。

この指標は元々MQL4で実装され2008年3月15日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/786

