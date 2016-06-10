この指標は、現在のトレンドの「究極のサポート/レジスタンス」レベルを示します。トレンド変化は色付きの長方形、トレンド方向は色付きの点で示されます。

シャンデモメンタムオシレータのこのバージョンでは平滑化された価格が計算に使用されています。