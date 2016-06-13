CodeBaseKategorien
Indikatoren

DailyRange - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1136
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklichert Autor:

mishanya

Der Indikator berechnet Preisvorhersagen der täglichen Preisspanne. Er zeigt Widerstands- Unterstützungslevels des aktuellen Tages durch Verwendung der Preise des vorherigen Tages. Die Formel für die Berechnung der Preislevels kann im buch "The New Science of Technical Analysis" von Thomas R. DeMark gefunden werden.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 11.11.2008 veröffentlicht.

DailyRange Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/783

SeNSetiVe SeNSetiVe

Trendindikator der Signale zum Ausführen von Trades gibt. Die Indikatorfarbe hängt von der Richtung der Marktbewegung ab, welche durch die relative Indikatorposition zur Nulllinie ermittelt wird.

FP channel FP channel

Der Kanal basiert auf Extrempreisen für eine bestimmte Periode. Die Mittellinie, obere und untere Kanalgrenzen werden durch die Berechnung von Pivotpunkten ermittelt, sie werden als Unterstützungs- und Widerstandslevels betrachtet.

CMO CMO

In dieser Version des Chande Momentum Oszillators wird der geglättete Preis für die Berechnungen verwendet.

BuySell BuySell

Dieser Indikator zeigt die "ultimativen Unterstützungs-/Widerstands-" Levels des aktuellen Trends. Trendänderungen werden mit farbigen Rechtecken angezeigt, die Trendrichtung wird durch farbige Punkte angezeigt.