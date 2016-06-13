und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Nikolay Kositsin
Wirklichert Autor:
mishanya
Der Indikator berechnet Preisvorhersagen der täglichen Preisspanne. Er zeigt Widerstands- Unterstützungslevels des aktuellen Tages durch Verwendung der Preise des vorherigen Tages. Die Formel für die Berechnung der Preislevels kann im buch "The New Science of Technical Analysis" von Thomas R. DeMark gefunden werden.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 11.11.2008 veröffentlicht.
DailyRange Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/783
