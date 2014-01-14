Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DailyRange - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1203
-
Autor Real:
mishanya
Descripcion:
El indicador calcula pronósticos de precios de rango de precios diarios. Muestra la resistencia y los niveles de apoyo del día actual utilizando los precios del día anterior. Las fórmulas para el cálculo de los niveles de precios pueden encontrarse en el libro "The New Science of Technical Analysis (la nueva ciencia del análisis técnico)" de Demark.
El indicador primero fue implementado en MQL4 y publicado en Code Base de mql4.com el 11.11.2008.
Indicador DailyRange
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/783
