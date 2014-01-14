CodeBaseSecciones
Indicadores

DailyRange - indicador para MetaTrader 5

mishanya
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1203
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
dailyrange.mq5 (6.86 KB) ver
Autor Real:

mishanya

Descripcion:

El indicador calcula pronósticos de precios de rango de precios diarios. Muestra la resistencia y los niveles de apoyo del día actual utilizando los precios del día anterior. Las fórmulas para el cálculo de los niveles de precios pueden encontrarse en el libro "The New Science of Technical Analysis (la nueva ciencia del análisis técnico)" de Demark.

El indicador primero fue implementado en MQL4 y publicado en Code Base de mql4.com el 11.11.2008.

Indicador DailyRange

Indicador DailyRange

J_TPO J_TPO

Normalized oscillator displayed as a histogram.

LinearRegression LinearRegression

Este método se aplica en los mercados financieros con el fin de determinar los meomentos de desviación extrema del precio de un nivel "estándard".

BuySell BuySell

Este indicador muestra los niveles de "máximo soporte y resistencia" de la tendencia actual. Los cambios de tendencia se muestra con rectángulos de color, La dirección de la tendencia está indicada con puntos de colores.

StoDiv StoDiv

Este típico indicador de señal se basa en el oscilador Estocástico y en indicadores técnicos Fractales.