DailyRange - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- Nikolay Kositsin
1856
- 1856
- Avaliação:
-
2016.02.22 09:24
2016.11.22 07:32
Autor real:
mishanya
Indicador que calcula a previsão dos preços de uma faixa diária nos preços.
Ele exibe os níveis de suporte e resistência do dia atual usando os preços do dia anterior. A fórmula para o cálculo dos níveis de preço podem ser encontradas no livro "The New Science of Technical Analysis" de Thomas R. DeMark.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.11.2008.
Indicador DailyRange
