Autor real:

mishanya

Indicador que calcula a previsão dos preços de uma faixa diária nos preços.

Ele exibe os níveis de suporte e resistência do dia atual usando os preços do dia anterior. A fórmula para o cálculo dos níveis de preço podem ser encontradas no livro "The New Science of Technical Analysis" de Thomas R. DeMark.



Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.11.2008.

