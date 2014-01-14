CodeBaseSeções
DailyRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1856
(22)
mishanya

Indicador que calcula a previsão dos preços de uma faixa diária nos preços.

Ele exibe os níveis de suporte e resistência do dia atual usando os preços do dia anterior. A fórmula para o cálculo dos níveis de preço podem ser encontradas no livro "The New Science of Technical Analysis" de Thomas R. DeMark.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.11.2008.

Indicador DailyRange

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/783

