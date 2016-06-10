取引実行シグナルを提供するトレンド指標。指標の色はそのゼロラインとの相対位置によって決定された市場の移動方向に依存します。

このチャネルは一定期間の価格の極値に基づいています。中央線と上下のチャネルの境界値は支持と抵抗のレベルとして想定されているピボットポイントの算出により決定されます。