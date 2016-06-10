コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DailyRange - MetaTrader 5のためのインディケータ

mishanya | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1110
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

mishanya

この指標は日の価格帯の予想価格を計算します。これは、前日の価格を使用して、現在の日のサポートとレジスタンスのレベルを示します。価格レベル計算の式はトーマスRデマークの本「The New Science of Technical Analysis（テクニカル分析の新科学）」で見られます。

この指標は元々MQL4で実装され2008年11月11日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

DailyRange指標

DailyRange指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/783

SeNSetiVe SeNSetiVe

取引実行シグナルを提供するトレンド指標。指標の色はそのゼロラインとの相対位置によって決定された市場の移動方向に依存します。

FPチャンネル FPチャンネル

このチャネルは一定期間の価格の極値に基づいています。中央線と上下のチャネルの境界値は支持と抵抗のレベルとして想定されているピボットポイントの算出により決定されます。

CMO CMO

シャンデモメンタムオシレータのこのバージョンでは平滑化された価格が計算に使用されています。

BuySell BuySell

この指標は、現在のトレンドの「究極のサポート/レジスタンス」レベルを示します。トレンド変化は色付きの長方形、トレンド方向は色付きの点で示されます。