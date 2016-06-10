無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DailyRange - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1110
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
mishanya
この指標は日の価格帯の予想価格を計算します。これは、前日の価格を使用して、現在の日のサポートとレジスタンスのレベルを示します。価格レベル計算の式はトーマスRデマークの本「The New Science of Technical Analysis（テクニカル分析の新科学）」で見られます。
この指標は元々MQL4で実装され2008年11月11日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
DailyRange指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/783