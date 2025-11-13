Gerçek yazar:

tageiger

Finansal piyasalara uygulandığında, bu yöntem genellikle "normal" seviyelerden aşırı fiyat sapması anlarını belirlemek için kullanılır.



Doğrusal regresyon yöntemiyle bir trend çizgisinin oluşturulması en küçük kareler yöntemine dayanmaktadır. Bu yöntem, fiyat noktalarından çizgiye olan mesafeyi en aza indirecek şekilde fiyat noktalarından düz bir çizgi çizildiğini varsayar. Yarınki fiyatları tahmin etmeye çalışırken, yarınki fiyatların bugünkü fiyatlara yakın olacağını varsaymak mantıklıdır. Bir yükseliş trendi varsa, en iyi varsayım fiyat değerinin bir miktar yukarı yönlü eğilimle bugünkü değere yakın olacağıdır. Regresyon analizi bu varsayımların istatistiksel olarak doğrulanmasını sağlar.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 09.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.



