Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

DoğrusalRegresyon - MetaTrader 5 için gösterge

tageiger | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
16
Derecelendirme:
(35)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

tageiger

Finansal piyasalara uygulandığında, bu yöntem genellikle "normal" seviyelerden aşırı fiyat sapması anlarını belirlemek için kullanılır.

Doğrusal regresyon yöntemiyle bir trend çizgisinin oluşturulması en küçük kareler yöntemine dayanmaktadır. Bu yöntem, fiyat noktalarından çizgiye olan mesafeyi en aza indirecek şekilde fiyat noktalarından düz bir çizgi çizildiğini varsayar. Yarınki fiyatları tahmin etmeye çalışırken, yarınki fiyatların bugünkü fiyatlara yakın olacağını varsaymak mantıklıdır. Bir yükseliş trendi varsa, en iyi varsayım fiyat değerinin bir miktar yukarı yönlü eğilimle bugünkü değere yakın olacağıdır. Regresyon analizi bu varsayımların istatistiksel olarak doğrulanmasını sağlar.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 09.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Doğrusal Regresyon göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/765

KalmanFiltre KalmanFiltre

Gösterge, trend çizgisini tahmin etmenize olanak tanıyan hızlı bir uyarlanabilir çizgi çıkarır.

JCFBaux JCFBaux

Momentum serisinden bir osilatör.

QuickTradeKeys123 QuickTradeKeys123

QuickTradeKeys 123, MetaTrader 5 için kullanıcı dostu bir Uzman Danışmandır (EA) ve yatırımcıların klavyelerinde sadece '1' ve '2' rakamlarına basarak alım ve satım işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar. '3' tuşuna basıldığında tüm açık pozisyonlar kapatılır. Bu EA, fare kullanmadan manuel müdahalenin gerekli olduğu hızlı ticaret ve test amaçları için idealdir.

Simple Yet Effective Breakout Strategy Simple Yet Effective Breakout Strategy

Basit ama etkili bir donchian kanal koparma stratejisi. Bu strateji zamansızdır!