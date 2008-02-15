Смотри, как бесплатно скачать роботов
Daily range - индикатор для MetaTrader 4
Автор: mishanya
Прогнозирование дневных диапазонов цен. Этот индикатор показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня. Формулы расчёта уровней можно найти в книге Томаса Демарка "Технический анализ - новая наука".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7874
Eugene
Используются минимумы и максимумы предыдущего дня, писал без комментариев, сорри.Nextbar
