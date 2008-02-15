CodeBaseРазделы
Индикаторы

Daily range - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Автор: mishanya

Прогнозирование дневных диапазонов цен. Этот индикатор показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня. Формулы расчёта уровней можно найти в книге Томаса Демарка "Технический анализ - новая наука".


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7874

