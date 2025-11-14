Fan sayfamıza katılın
J_TPO - MetaTrader 5 için gösterge
Histogram olarak tasarlanmış normalleştirilmiş osilatör.
Çıkış sinyali J_TPO -1...+1 içinde yer alır. Göstergenin kendisi RSI'ya benzer. Trendin tersine dönmesinin sinyal sınırları genellikle -0,5 ve +0,5 seviyelerinde bulunur.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/764
