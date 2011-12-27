CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DailyRange - индикатор для MetaTrader 5

mishanya | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4205
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

mishanya

Прогнозирование дневных диапазонов цен. Этот индикатор показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня. Формулы расчета уровней можно найти в книге Томаса Демарка "Технический анализ - новая наука".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 15.02.2008.

Рис.1 Индикатор DailyRange

Рис.1 Индикатор DailyRange

SeNSetiVe SeNSetiVe

Трендовый индикатор, подающий сигналы для совершения сделок. Цвет индикатора зависит от направления движения рынка, которое определяется положением индикатора относительно нулевой линии.

FP channel FP channel

Канал, построенный на экстремальных значениях цен за период. Особенность данного индикатора в том, что значения центральной линии, а также верхней и нижней границ канала определяются путем расчета опорных точек (Pivot Points), которые используются как предполагаемые уровни поддержки и сопротивления.

Save history to HST Save history to HST

Скрипт сохраняет историю котировок в формате HST. Данный формат файла поддерживается MetaTrader 4 и его возможно импортировать в историю котировок терминала или открыть как автономный график.

CMO CMO

В данном варианте осциллятора Тушара Чанде входная цена предварительно сглажена классическим усреднением.