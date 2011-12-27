Ставь лайки и следи за новостями
DailyRange - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Реальный автор:
mishanya
Прогнозирование дневных диапазонов цен. Этот индикатор показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня. Формулы расчета уровней можно найти в книге Томаса Демарка "Технический анализ - новая наука".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 15.02.2008.
Рис.1 Индикатор DailyRange
