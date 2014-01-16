请观看如何免费下载自动交易
DailyRange - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1627
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
mishanya
本指标计算并预测日线范围的价位。它显示昨日的价格作为当日的阻力和支撑位。价位的计算公式可在 Thomas R. DeMark 的著作"The New Science of Technical Analysis －技术分析新科技" 一书中发现。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 11.11.2008。
DailyRange 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/783