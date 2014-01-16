代码库部分
DailyRange - MetaTrader 5脚本

mishanya | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1627
等级:
(22)
已发布:
已更新:
实际作者:

mishanya

本指标计算并预测日线范围的价位。它显示昨日的价格作为当日的阻力和支撑位。价位的计算公式可在 Thomas R. DeMark 的著作"The New Science of Technical Analysis　－技术分析新科技" 一书中发现。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 11.11.2008。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/783

