实际作者:

mishanya

本指标计算并预测日线范围的价位。它显示昨日的价格作为当日的阻力和支撑位。价位的计算公式可在 Thomas R. DeMark 的著作"The New Science of Technical Analysis －技术分析新科技" 一书中发现。



此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 11.11.2008。

DailyRange 指标

