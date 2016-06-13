CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SinTrend - Indikator für den MetaTrader 5

DVYU | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1109
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
sintrend.mq5 (7.51 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

DVYU

Einfacher Trendindikator. Die Trendrichtung wird durch Lage des Histogramms relativ zur Nulllinie ermittelt. Einstiegssignale erscheinen beim Durchbruch durch die Nulllinie. Wenn das Histogramm sich von rot nach blau ändert, ist es Zeit eine Longposition zu öffnen, im gegenteiligen Fall ist es Zeit einen Short zu öffnen.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 07.02.2008 veröffentlicht.

SinTrend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/778

wlxBWACsig wlxBWACsig

Dieser Indikator zeigt Einstiegssignale basierend auf dem Accelerator Oszillator.

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

Mit dem Laguerre-Algoritmus gemittelte Summe der technischen Indikatoren Bears Power und Bulls Power.

at_Itp(t)Env at_Itp(t)Env

Aktualisierender Kurvenkanal.

Historie in HST speichern Historie in HST speichern

Das Skript exportiert historische Daten in das HST-Format zur Verwendung im MetaTrader 4 Client Terminal. Diese Datei kann in den historischen Daten von MetaTrader 4 importiert werden oder sie können sie als Offline-Chart öffnen.