DVYU

Einfacher Trendindikator. Die Trendrichtung wird durch Lage des Histogramms relativ zur Nulllinie ermittelt. Einstiegssignale erscheinen beim Durchbruch durch die Nulllinie. Wenn das Histogramm sich von rot nach blau ändert, ist es Zeit eine Longposition zu öffnen, im gegenteiligen Fall ist es Zeit einen Short zu öffnen.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 07.02.2008 veröffentlicht.