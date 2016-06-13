und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SinTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1109
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
DVYU
Einfacher Trendindikator. Die Trendrichtung wird durch Lage des Histogramms relativ zur Nulllinie ermittelt. Einstiegssignale erscheinen beim Durchbruch durch die Nulllinie. Wenn das Histogramm sich von rot nach blau ändert, ist es Zeit eine Longposition zu öffnen, im gegenteiligen Fall ist es Zeit einen Short zu öffnen.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 07.02.2008 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/778
Dieser Indikator zeigt Einstiegssignale basierend auf dem Accelerator Oszillator.BullsBearsEyes
Mit dem Laguerre-Algoritmus gemittelte Summe der technischen Indikatoren Bears Power und Bulls Power.
Aktualisierender Kurvenkanal.Historie in HST speichern
Das Skript exportiert historische Daten in das HST-Format zur Verwendung im MetaTrader 4 Client Terminal. Diese Datei kann in den historischen Daten von MetaTrader 4 importiert werden oder sie können sie als Offline-Chart öffnen.