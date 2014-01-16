代码库部分
SinTrend - MetaTrader 5脚本

实际作者:

DVYU

简单趋势指标．趋势方向以直方图相对于零轴的位置判定。当零轴被突破时，入场信号出现。如果直方图从红色变为蓝色, 则是开多单时刻, 若是反向情况, 则应开空单。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 07.02.2008。

SinTrend 指标

