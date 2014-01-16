请观看如何免费下载自动交易
SinTrend - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1510
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
DVYU
简单趋势指标．趋势方向以直方图相对于零轴的位置判定。当零轴被突破时，入场信号出现。如果直方图从红色变为蓝色, 则是开多单时刻, 若是反向情况, 则应开空单。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 07.02.2008。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/778
