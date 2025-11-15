Kod TabanıBölümler
Göstergeler

Tahmin Osilatörü - MetaTrader 5 için gösterge

Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
12
Derecelendirme:
(19)
Yayınlandı:
Gerçek yazar:

Nick Bilak

İşlem yapmak için ek bir sinyal çizgisi ve renkli noktalar içeren normalleştirilmiş bir osilatör.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Tahmin Osilatörü

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/769

IsNewBar IsNewBar

Bir çubuk değişikliğinin ne zaman gerçekleştiğini belirlemek için CIsNewBar sınıfı.

ATR kanalı ATR kanalı

ATR (Average True Range) teknik göstergesinin hareketli ortalamadan sapmalarına dayanan bir kanal.

A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)

Kod bloklarınızı "çubuk başına yalnızca bir kez" çalıştırmak istiyorsanız, yeni çubuk gelip gelmediğini kontrol etmek önemlidir.

Candle Analysis Report Candle Analysis Report

Bu komut dosyası, yatırımcıların belirli bir dönemdeki mumların dağılımını ve aralığını anlamalarına yardımcı olur; bu, Kar Al veya Zararı Durdur için hangi tarihsel değerlerin kullanılacağını belirlemek gibi alım satım kararları vermek için yararlı olabilir.