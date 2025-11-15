Fan sayfamıza katılın
Tahmin Osilatörü - MetaTrader 5 için gösterge
Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
- 12
Derecelendirme:
-
Yayınlandı:
Gerçek yazar:
Nick Bilak
İşlem yapmak için ek bir sinyal çizgisi ve renkli noktalar içeren normalleştirilmiş bir osilatör.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/769
Bir çubuk değişikliğinin ne zaman gerçekleştiğini belirlemek için CIsNewBar sınıfı.ATR kanalı
ATR (Average True Range) teknik göstergesinin hareketli ortalamadan sapmalarına dayanan bir kanal.
Kod bloklarınızı "çubuk başına yalnızca bir kez" çalıştırmak istiyorsanız, yeni çubuk gelip gelmediğini kontrol etmek önemlidir.Candle Analysis Report
Bu komut dosyası, yatırımcıların belirli bir dönemdeki mumların dağılımını ve aralığını anlamalarına yardımcı olur; bu, Kar Al veya Zararı Durdur için hangi tarihsel değerlerin kullanılacağını belirlemek gibi alım satım kararları vermek için yararlı olabilir.