Forecast Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
Ansichten:
- 1061
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Nick Bilak
Normalisierter Oszillator bereitgestellt durch die Signallinie und farbige Punkte für das Ausführen von Trades.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 24.09.2007 veröffentlicht.
