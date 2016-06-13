CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Forecast Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5

Nick Bilak | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1061
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Nick Bilak

Normalisierter Oszillator bereitgestellt durch die Signallinie und farbige Punkte für das Ausführen von Trades.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 24.09.2007 veröffentlicht.

Forecast Oszillator Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/769

IsNewBar IsNewBar

СIsNewBar Klasse erlaubt es, den Augenblick des Wechsels eines Balkens festzustellen.

3X_ParabolicRegression 3X_ParabolicRegression

Zwei geradlinige Kanäle der Standardabweichungen + kurviger Kanal der parabolischen Regression mit Interpolation eines Preischarts zukünftiger Werte.

i-Fractals-sig i-Fractals-sig

Indikator für Markteinstiegssignale unter Verwendung von Fraktalen.

TrendTriggerMod TrendTriggerMod

Der Indikator zeigt Trenstärke und -richtung.