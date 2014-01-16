请观看如何免费下载自动交易
预测振荡器 - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 1721
-
实际作者:
Nick Bilak
归一化振荡器提供信号线和彩色点，以便进行市场交易。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 24.09.2007。
