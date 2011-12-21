CodeBaseРазделы
Индикаторы

Forecast Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4284
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Nick Bilak

Нормированный осциллятор с добавленной сигнальной линией и цветными точками для совершения сделок.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 24.09.2007.

Индикатор Forecast Oscillator

