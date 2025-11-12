Kod TabanıBölümler
Göstergeler

JBrainTrend1Stop - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile popüler BrainTrend1 ticaret sisteminden gelen verilere dayanarak Zararı Durdur seviyesi çizgileri oluşturan bir gösterge.

Birçok kişi normal BrainTrend1Stop'u (BT1S) reddetti, çünkü bu sistem çok fazla yanlış sinyal çiziyor. Bu sorunu çözmek için filtreler kullanmak ve grafiği ek göstergelerle yüklemek gerekiyordu. Bu göstergede bu sorun, göstergenin hesaplanmasında kullanılan fiyat zaman serilerinin JMA ile yumuşatılmasıyla çözülmüştür.

Sonuç olarak, gösterge daha kararlı hale gelmiştir. JMA-düzleştirme sayesinde yanlış sinyaller çok daha az hale geldi ve bu tür alanlar artık sistem tarafından düz olarak algılanıyor ve sistemin piyasa oynaklığına duyarlılığı artık "Uzunluk_" parametresi ile ayarlanabiliyor. Her zamanki BT1S ile karşılaştırıldığında, yeni gösterge grafikte daha güvenilir bir sistem gibi görünüyor. Hatta yeni bir trend takip sistemi olduğunu bile söyleyebiliriz.

Göstergenin çalışması için istemci terminalinin MQL5/Indicators klasöründe derlenmiş JMA.mq5 gösterge dosyası gereklidir.

JBrainTrend1Stop göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/758

