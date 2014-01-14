Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Forecast Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2187
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Nick Bilak
Oscilador normalizado que fornece uma linha de sinal e pontos coloridos para realizar negociações.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.09.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/769
