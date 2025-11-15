Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
ATR kanalı - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 9
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
ATR (Average True Range) teknik göstergesinin hareketli ortalamadan sapmalarına dayalı kanal.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 20.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/766
With this module you can get floatinf profit only form the EA other positions will not counted, that is usefull to get all control about your EA. And can be use to include a safe functions for highly drawdowns.Close ALL positions from EA MQL5
With this module you can close all opened positions only form the EA wich are integrate, dont close othe positios form manual trades or other automated trading
Bir çubuk değişikliğinin ne zaman gerçekleştiğini belirlemek için CIsNewBar sınıfı.Tahmin Osilatörü
İşlem yapmak için sinyal hattı ve renkli noktalar eklenmiş normalleştirilmiş osilatör.