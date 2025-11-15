Kod TabanıBölümler
ATR kanalı - MetaTrader 5 için gösterge

ATR (Average True Range) teknik göstergesinin hareketli ortalamadan sapmalarına dayalı kanal.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 20.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

ATR kanal göstergesi

https://www.mql5.com/ru/code/766

