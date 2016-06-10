無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
他の人にそれを評価してもらいます
予測オシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1139
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Nick Bilak
取引を行うためのシグナルラインと色付きの点を提供する正規化されたオシレータは。
この指標は元々MQL4で実装され2007年9月24日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/769
