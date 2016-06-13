Wirklicher Autor:

tageiger

Diese Methode wird für gewöhnlich auf Finanzmärkte angewandt, um den Augenblick einer extremen Preisabweichung von einem "Standard" Niveau zu bestimmen.



Die Erstellung einer Trendlinie mit linearer Regression basiert auf der Methode der kleinsten Quadrate. Diese Methode setzt voraus, dass eine gerade Linie erstellt wird, die durch die Preispunkte so verläuft, dass der Abstand zwischen diesen Preisen auf der Linie so kurz wie möglich ist. Beim Versuch morgige Preise vorherzusagen ist es logisch anzunehmen, dass sie sich in der Nähe der Werte der heutigen Preisen befinden. Besteht ein Aufwärtstrend, ist die beste Vermutung, dass der Preis, in der Nähe des aktuellen Preises mit einer gewissen Abweichung nach oben liegen wird. Die Regressionsanalyse liefert eine statistische Bestätigung dieser Annahme.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 09.10.2007 veröffentlicht.



