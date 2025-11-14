Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

3X_ParabolikRegresyon - MetaTrader 5 için gösterge

Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
10
Derecelendirme:
(20)
Yayınlandı:
Zip indir
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek Yazar:

Kıdemli Linux Hackerı

Gösterge, farklı dönemlere sahip iki doğrusal standart sapma kanalı ve fiyat grafiğinin gelecekteki değerlerinin enterpolasyonu ile eğrisel bir parabolik regresyon kanalı oluşturur.

Gösterge 3X_ParabolicRegression

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/767

