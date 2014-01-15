实际作者:

tageiger

在金融市场应用此种方法，通常是判断价格与 "标准" 级别的极端偏离。



使用线性回归创建趋势线，基于最小二乘法。此方法假设，所创建的直线穿过价格点，使得价格点到直线的距离尽可能地短。试图预测明天的价格时，它的逻辑是假设它们将十分接近今天的价格。如果此处是上升趋势，最好的猜测是，这个价格值将接近当前价格并具有一定的向上偏差。回归分析对这些假设提供统计确认。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 09.10.2007。



