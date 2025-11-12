Kod TabanıBölümler
JBrainTrendSig1 - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Fiyat zaman serilerinin ön ortalamasını alan popüler BrainTrend1 ticaret sisteminden sinyal göstergesi.

Birçok kişi normal BrainTrendSig1'i (BTS1) reddetti, çünkü bu sistem çok fazla yanlış sinyal çiziyor. Bu sorunu çözmek için filtreler kullanmak ve grafiği ek göstergelerle yüklemek gerekiyordu. Bu göstergede bu sorun, göstergenin hesaplanmasında kullanılan fiyat zaman serilerinin JMA ile yumuşatılmasıyla çözülmüştür.

Sonuç olarak, gösterge daha kararlı hale geldi, JMA-düzleştirme sayesinde yanlış sinyaller çok daha az hale geldi. Bu tür alanlar artık sistem tarafından düz olarak algılanmaktadır ve sistemin piyasa oynaklığına duyarlılığı artık "Uzunluk_" parametresi ile ayarlanabilmektedir. Her zamanki BTS1 ile karşılaştırıldığında, yeni gösterge grafikte daha güvenilir bir sistem gibi görünüyor. Hatta yeni bir trend takip sistemi olduğunu bile söyleyebiliriz.

Göstergenin çalışması için istemci terminalinin MQL5/Indicators klasöründe derlenmiş JMA.mq5 gösterge dosyası gereklidir.

JBrainTrendSig1 göstergesi

