CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LinearRegression - индикатор для MetaTrader 5

tageiger | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
6506
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

tageiger

В приложении к финансовым рынкам этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от "нормального" уровня.

Построение линии тренда способом линейной регрессии основано на методе наименьших квадратов. Этот метод предполагает, что строится прямая линия, проходящая через точки цен таким образом, что расстояние от точек цен до этой линии было минимальным. При попытке прогнозирования цен на завтрашний день логично предположить, что завтрашние цены будут располагаться близко со значениями сегодняшних цен. Если имеется восходящий тренд, наилучшим предположением будет то, что значение цены будет находиться рядом с сегодняшним значением с определенным отклонением вверх. Регрессионный анализ дает статистическое подтверждение этих предположений.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 09.10.2007.

Индикатор Linear Regression

KalmanFilter KalmanFilter

Индикатор выводит быструю адаптивную линию, позволяющую оценить линию тренда.

JCFBaux JCFBaux

Осциллятор из серии Моментумов.

J_TPO_Velocity J_TPO_Velocity

Типичный ненормированный осциллятор, выполненный в виде цветной гистограммы.

J_TPO J_TPO

Нормированный осциллятор, выполненный в виде гистограммы.