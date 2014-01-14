Participe de nossa página de fãs
LinearRegression - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 4964
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
tageiger
Quando este método é aplicado ao mercado financeiro, ele geralmente é usado para determinar os momentos dos desvios dos extremos de preços como um nível "padrão".
A criação da linha de tendência usando a regressão linear tem como base o método dos mínimos quadrados. Este método assume que uma linha reta é criada e que ela passa pelos pontos do preço, de modo que a distância entre os pontos dos preços para a linha é tão curta quanto possível. Na tentativa de prever os preços de amanhã, é lógico supor que eles estarão localizados perto dos valores dos preços atuais. Se há uma tendência de alta, o melhor palpite é de que o valor do preço será próximo ao atual com um certo desvio para cima. A análise de regressão fornece uma confirmação estatística dessas hipóteses.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.10.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/765
