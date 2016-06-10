コードベースセクション
LinearRegression - MetaTrader 5のためのインディケータ

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
2438
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

tageiger

金融市場に適用された場合、この方法は通常価格の「標準」レベルからの極端な偏りの瞬間を決定するために使用されます。

線形回帰を使用したトレンドラインの作成は、最小二乗法に基づくものです。この方法は、価格点を通る直線がその距離ができるだけ短くなるように生成されることを想定しています。明日の価格を予測する試みにおいて、それが今日の価格の値に近いと仮定することは論理的です。上昇トレンドがある場合は、価格の値が特定の上方偏差をもって現在の価格に近くなるというのが一番良い推測でしょう。回帰分析は、これらの仮定の統計情報を提供します。

この指標は元々MQL4で実装され2007年10月9日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

線回帰指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/765

J_TPO J_TPO

ヒストグラムとして表示される正規化されたオシレータ。

J_TPO_Velocity J_TPO_Velocity

色付きヒストグラムとして表示される典型的な正規化されていないオシレータ。

ATRチャンネル ATRチャンネル

ATR（Average True Range、平均トゥルーレンジ）テクニカル指標の移動平均線からの偏差に基づいたチャンネル。

3X_ParabolicRegression 3X_ParabolicRegression

価格の補間放物線回帰の標準偏差+曲線状チャネルの2つの直線状のチャンネルは将来の値をグラフ。