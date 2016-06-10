無料でロボットをダウンロードする方法を見る
LinearRegression - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 2438
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
tageiger
金融市場に適用された場合、この方法は通常価格の「標準」レベルからの極端な偏りの瞬間を決定するために使用されます。
線形回帰を使用したトレンドラインの作成は、最小二乗法に基づくものです。この方法は、価格点を通る直線がその距離ができるだけ短くなるように生成されることを想定しています。明日の価格を予測する試みにおいて、それが今日の価格の値に近いと仮定することは論理的です。上昇トレンドがある場合は、価格の値が特定の上方偏差をもって現在の価格に近くなるというのが一番良い推測でしょう。回帰分析は、これらの仮定の統計情報を提供します。
この指標は元々MQL4で実装され2007年10月9日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/765
