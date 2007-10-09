Ставь лайки и следи за новостями
Linear Regression - индикатор для MetaTrader 4
В приложении к финансовым рынкам, этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от "нормального" уровня.
Построение линии тренда способом линейной регресии основано на методе наименьших квадратов. Этот метод предполагает, что строится прямая линия, проходящая через точки цен таким образом, что растояние от точек цен до этой линии было минимальным. При попытке прогнозирования цен на завтрашний день логично предположить, что завтрашние цены будут располагаться близко со значениями сегодняшних цен. Если имеется восходящий тренд, наилучшим предположением будет, то что значение цены будет находится рядом с сегодняшним значением с определенным отклонением вверх. Регрессионный анализ дает статистическое подтверждение этих предположений.
