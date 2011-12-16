CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorStdDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3697
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот максимально наглядный индикатор силы тренда выполнен на основе показаний технического индикатора Standard Deviation.

Значения этого индикатора, выраженные в пунктах, сравниваются со значениями трех уровней MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel и FlatLevel, являющихся входными параметрами индикатора. В зависимости от результата сравнения бары гистограммы окрашиваются в четыре цвета. Для каждого конкретного графика значения этих параметров следует настраивать индивидуально.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input int period = 12;                              // Период  усреднения
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA;             // Метод усреднения гистограммы
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа
input int MaxTrendLevel=100;                       // Уровень максимального тренда
input int MiddLeTrendLevel=40;                     // Уровень умеренного тренда
input int FlatLevel=10;                            // Уровень флета

Индикатор ColorStdDev

JBrainTrend1Stop JBrainTrend1Stop

Индикатор, строящий линии уровней Stop Loss по данным торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

Сигнальный индикатор из популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.

JCFBaux JCFBaux

Осциллятор из серии Моментумов.

KalmanFilter KalmanFilter

Индикатор выводит быструю адаптивную линию, позволяющую оценить линию тренда.