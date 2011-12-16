Этот максимально наглядный индикатор силы тренда выполнен на основе показаний технического индикатора Standard Deviation.



Значения этого индикатора, выраженные в пунктах, сравниваются со значениями трех уровней MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel и FlatLevel, являющихся входными параметрами индикатора. В зависимости от результата сравнения бары гистограммы окрашиваются в четыре цвета. Для каждого конкретного графика значения этих параметров следует настраивать индивидуально.

Входные параметры индикатора: