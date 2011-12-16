Ставь лайки и следи за новостями
ColorStdDev - индикатор для MetaTrader 5
3697
Этот максимально наглядный индикатор силы тренда выполнен на основе показаний технического индикатора Standard Deviation.
Значения этого индикатора, выраженные в пунктах, сравниваются со значениями трех уровней MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel и FlatLevel, являющихся входными параметрами индикатора. В зависимости от результата сравнения бары гистограммы окрашиваются в четыре цвета. Для каждого конкретного графика значения этих параметров следует настраивать индивидуально.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input int period = 12; // Период усреднения input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; // Метод усреднения гистограммы input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input int MaxTrendLevel=100; // Уровень максимального тренда input int MiddLeTrendLevel=40; // Уровень умеренного тренда input int FlatLevel=10; // Уровень флета
Индикатор, строящий линии уровней Stop Loss по данным торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.JBrainTrendSig1
Сигнальный индикатор из популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.
Осциллятор из серии Моментумов.KalmanFilter
Индикатор выводит быструю адаптивную линию, позволяющую оценить линию тренда.